TBMM Genel Kurulunda, TBMM Başkanlık Seçimi yapılıyor. TBMM Genel Kurulu parlamentonun 28. Başkanlık seçimi gerçekleştiriyor. İlk iki turda hiçbir aday seçilmek için gereken 400 oya ulaşamazken, seçim 3'üncü tura kaldı. 3'üncü turda 335 oy alan Binali Yıldırım salt çoğunluğu sağlayarak TBMM'nin 28. Başkanı oldu. AK Parti İzmir Milletvekili ve parlamenter sistemin son Başbakanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı olarak seçildi.

Meclis'te devir teslim töreni düzenlendi. Binali Yıldırım görevi Durmuş Yılmaz'dan devraldı.

"BÜTÜN MİLLETVELİLLERİNİN BAŞKANI OLACAĞIM"

Yıldırım, TBMM Başkanı seçildikten sonra yaptığı konuşmada, "Oy veren ya da vermeyen bütün milletvekillerinin başkanı olacağımın bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, “Meclisimize bu dönemde önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. 24 Haziran seçimleri ile birlikte TBMM yeni yönetim sistemiyle birlikte yasama faaliyetlerini de başlatmış bulunuyor. Bu dönemde meclisin görevi, sorumlulukları çok daha artmıştır. Yasama ve denetim görevleriyle meclisimiz bir yandan memleketimizin ihtiyacı olan yasaları hayata geçirirken diğer yandan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine cumhurbaşkanını ve kabinesinin icraatlarını daha etkin ve verimli yapabilmesine imkan sağlayan yasal taleplerini de yerine getirecektir. Yeni dönem meclisi yapılan Anayasa değişikliği doğrultusunda uzlaşma kültürünü daha da geliştirme imkanına sahip olmuştur. Oy veren vatandaşlarımızın hemen hemen tamamı bu yüce meclis altında temsil imkanına kavuşmuştur.

Kanun yapma yetkisi tamamen meclise ve milletvekillerimize ait olacak ve bu durum yasama organını çok daha önemli hale getirmektedir. Meclis araştırması, soruşturması, yazılı soru önergeleri, genel değerlendirme gibi mekanizmaların yeni dönemde etkin bir şekilde uygulanması mümkün hale gelecektir. Çalışmalarımızda rehberimiz milletimizin iradesi, anayasamız ve içtüzük olacaktır. Seçilmeme katkı sunan bütün milletvekillerine, AK Parti ve MHP grubuna teşekkür ediyorum. Oy veren veya vermeyen bütün milletvekillerinin başkanı olacağımın bilinmesini isterim. Parlamenter sistemin son Başbakanı, yeni sistemin ilk Meclis Başkanı olarak hepinizi selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

"HALKIN İRADESİ İLE ORTAYA KOYULAN BİR DEĞİŞİKLİKTİR"

Binali Yıldırım, "Bu meclis Cumhuriyetin temellerinin atıldığı yerdir. Meclis Başkanlığı sürecinin sağlıklı şekilde ilerlemesi konusunda ortaya koyduğunuz çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Cumhuriyeti kuran irade cumhuriyetten önce Meclis'i açtı ve meclis Cumhuriyetin temellerini attı. Yakın siyasi tarihimizin son 50 yılında sistem değişikliği siyasetin gündeminde olmuştır. Millet iredesinin üzerinde başka bir güç yoktur. Halkın iradesi ile ortaya koyulan bir değişikliktir." dedi.

"CUMHURBAKANINA KİMİN VEKALET EDECEĞİ ANAYASA'DA AÇIKÇA KAYIT ALTINA ALINMIŞTIR"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım "Cumhurbaşkanına kimin vekalet edeceği anayasada açıkça kayıt altına alınmıştır. Önceki parlamenter sistemde Meclis başkanıydı, bunda da cumhurbaşkanı yardımcısıdır. Bu da halkın onayına sunulmuştur. Bu onayı da halkımız vermiştir. O bakımdan yapılan, onaylanan, artık yürürlüğe giren konuların bir anlaşmazlık konusu gibi algılanmasının geleceğe yönelik çalışmalar bakımından bir faydası yoktur." şeklinde konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam TBMM Başkanlığı için aday oldu.

TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte ikisi (400 oy) ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak; dördüncü oylamada en fazla oy alan milletvekili Başkan seçilecek.

İLK TUR TAMAMLANDI

Meclis Başkanlığı için yapılan oylamanın ilk turunda adayların aldığı oylar şöyle:

Binali Yıldırım: 331

Erdoğan Toprak: 134

Meral Danış Beştaş: 65

Hayrettin Nuhoğlu: 43

Nazır Cihangir İslam: 4

Geçersiz: 4

Toplam: 581

TBMM Başkanlık seçimi ikinci tura kaldı.

İKİNCİ TUR TAMAMLANDI

Meclis Başkanlığı için yapılan oylamanın ikinci turunda adayların aldığı oylar şöyle:

Binali Yıldırım: 336

Erdoğan Toprak: 131

Meral Danış Beştaş: 65

Hayrettin Nuhoğlu: 42

Nazır Cihangir İslam: 4

Toplam: 584

TBMM Başkanlık seçimi üçüncü tura kaldı.

DANIŞMA KURULU CUMA GÜNÜ TOPLANACAK

Yeni seçilecek TBMM Başkanının başkanlığında, 13 Temmuz Cuma günü Danışma Kurulu toplanacak.

Bu toplantıda; TBMM Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonlarının kaç üyeden oluşacağı ve AK Parti, CHP, HDP, MHP, İYİ Parti gruplarına düşen üye sayısı belirlenecek. Saat 15.00'te toplanacak Genel Kurulda da Danışma Kurulunda belirlenen bu üye sayıları milletvekillerinin bilgisine sunulacak.

15 Temmuz Pazar günü, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında, "Millet Darbeye Dur Dedi" sergisi açılacak.

KOMİSYONLARIN BAŞKANLARI SEÇİLECEK

Beş siyasi parti grubu, gruplarına düşen sayıya göre, milletvekillerinin isimlerini TBMM Başkanlığına bildirecek.

TBMM Genel Kurulu 16 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te toplanacak. Bu birleşimde, TBMM Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonlarının üye isimleri okunarak, milletvekillerinin oyuna sunulacak.

Daha sonra en yaşlı üye başkanlığında toplanacak komisyonlarda; Başkan, Başkanvekili, Katip Üye ve Sözcüden oluşan Başkanlık Divanı seçimi yapılacak.