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Şentop APA sıfatıyla İsrail'i kınadı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Başkanı sıfatıyla İsrail'in Filistin'e uyguladığı şiddet ve zulmü güçlü şekilde kınadı. Şentop, Kudüs'e karşı uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

Son dakika: TBMM Başkanı Şentop APA sıfatıyla İsrail'i kınadı
Şentop APA sıfatıyla İsrail'i kınadı
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TBMM Başkanı Şentop'tan, APA Başkanı sıfatıyla İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına kınama

- "İsrail makamlarının kutsal şehir Kudüs ve mahallelerini hukuka aykırı bir şekilde savaş alanına dönüştürme uygulamalarına karşı uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulunuyoruz"


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) olarak, İsrail’in, işgal altındaki Filistin’de masum Filistinli sivillere yönelik şiddet ve suç içeren saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesini kullanırken, Kudüs'e karşı uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

APA Başkanı sıfatıyla yazılı açıklama yapan Şentop, İsrail silahlı kuvvetlerinin, aralarında bebeklerin, çocukların, kadınların ve yaşlıların da bulunduğu savunmasız Filistinli sivillere karşı ölümcül silahlar kullandığı baskınlar ve saldırılar karşısında derin üzüntü içinde olduklarını bildirdi.

Şentop, "Ne yazık ki İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarında, özellikle de kutsal alanlarda uzun zamandır insanlığa karşı suç işlemektedir. İsrail’in işgal altındaki topraklarda süregelen korkunç suçları, bilhassa Mübarek ramazan ayının başından itibaren yoğunlaşarak artmıştır. İsrail’in sivillere yönelik ölümcül saldırıları Ramazan Bayramı’nın arifesinde vahim bir duruma ulaşarak birçok sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Meclis Başkanı Şentop, masum Filistinlilere yönelik aralıksız devam eden zulmü ve İsrail devletinin sürdürdüğü uluslararası hukuk ihlallerini sona erdirmek üzere uluslararası topluma daha fazla vakit kaybetmeden etkili ve sonuç verici bir şekilde harekete geçmesi için çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

"İsrail makamlarının kutsal şehir Kudüs ve mahallelerini hukuka aykırı bir şekilde savaş alanına dönüştürme uygulamalarına karşı uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulunuyoruz. İsrail’in etnik temizlik yapmasını, Filistinlileri zorla anavatanlarından etmesini, Filistin halkının mülklerine el koymasını, ibadet edenlere saldırmasını, Müslüman halkın ilk kıblesi olan mübarek Mescid-i Aksa’ya gitmelerini engellemesini ve Filistin halkını meşru haklarını kullanmaktan mahrum bırakmasını önlemek, uluslararası toplumun ahlaki ve hukuki bir yükümlülüğüdür.

İşgal suçlarına maruz bırakılan Filistinli sivillere koruma sağlamak, Filistin halkının haklarını desteklemek ve onların adalet, özgürlük ve bağımsızlık yolundaki onurlu davalarında onların yanında olmak bizlerin ahlaki görevi ve sorumluluğudur. İşgal altındaki topraklarda yaşayan Filistin halkına tam destek verdiğimizi ve onlarla dayanışma içinde olduğumuzu beyan ediyoruz. Ayrıca İsrail’i 1967’den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarında sivillere yönelik insan hakları ihlallerinden sorumlu tutmanın da acil bir ihtiyaç olduğunu vurguluyoruz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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