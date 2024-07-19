Son dakika haberi TBMM komisyonunda kabul edildi: En düşük emekli aylığı artıyor TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını da içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi

Anadolu Ajansı Giriş: 19.07.2024 - 04:06 Güncelleme: 19.07.2024 - 04:23 facebook

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