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Konya'da polis, tefecilik, yağma ve rüşvet suçlarını işledikleri iddiasıyla 19 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan bir kişi polis memuru çıkarken, bir polis müdürü hakkında da idari soruşturma başlatıldı.

EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLENDİ

Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik, yağma ve rüşvet suçlarını işledikleri gerekçesiyle bir grubu teknik ve fiziki takibe aldı. Takip sonucu elde edilen bilgi ve veriler doğrultusunda harekete geçen polis, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ AYDIN YÖNETTİ

İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın bizzat yönettiği operasyonda biri polis memuru 19 şüpheli gözaltına alındı. Çete üyelerinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet silah, 2 adet kılıç, 1 adet av tüfeği, uyarıcı ilaç ve uyuşturucu madde ile 16 adet senet, alacak verecek dokümanlarının yer aldığı 4 ajanda ele geçirildi.

'POLİS TEFECİLERDEN PARA ALIP KAYBOLANLARI BULUYORDU' İDDİASI

Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın "Çürükler" adını verdiği öğrenilen operasyonda gözaltına alınan polis memurunun çeteden faiz karşılığı para alan kişilerin adres bilgilerini teyit ettiği, ayrıca tefecilerden para alıp kaybolan kişileri çete için bulduğu öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 12'si tutuklanırken, polis memurunun aralarında bulunduğu 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

POLİS MÜDÜRÜNE DE İDARİ SORUŞTURMA

Bu arada çeteyle bağlantısı olduğu iddia edilen bir polis müdürü hakkında da idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.