Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! Tefecilik operasyonunda polise gözaltı
ABONE OL

Tefecilik operasyonunda polise gözaltı! Bir polis müdürüne de soruşturma

Konya'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik, yağma ve rüşvet suçlarını işledikleri iddiasıyla 19 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın "Çürükler" adını verdiği öğrenilen operasyonda gözaltına alınanlardan biri polis memuru çıktı. Ayrıca çeteyle bağlantılı olduğu öne sürülen bir polis müdürü hakkında da idari soruşturma başlatıldı

SON DAKİKA! Tefecilik operasyonunda polise gözaltı
HABERTURK.COM

Konya'da polis, tefecilik, yağma ve rüşvet suçlarını işledikleri iddiasıyla 19 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan bir kişi polis memuru çıkarken, bir polis müdürü hakkında da idari soruşturma başlatıldı.

EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLENDİ

Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik, yağma ve rüşvet suçlarını işledikleri gerekçesiyle bir grubu teknik ve fiziki takibe aldı. Takip sonucu elde edilen bilgi ve veriler doğrultusunda harekete geçen polis, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ AYDIN YÖNETTİ

İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın bizzat yönettiği operasyonda biri polis memuru 19 şüpheli gözaltına alındı. Çete üyelerinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet silah, 2 adet kılıç, 1 adet av tüfeği, uyarıcı ilaç ve uyuşturucu madde ile 16 adet senet, alacak verecek dokümanlarının yer aldığı 4 ajanda ele geçirildi.

'POLİS TEFECİLERDEN PARA ALIP KAYBOLANLARI BULUYORDU' İDDİASI

Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın "Çürükler" adını verdiği öğrenilen operasyonda gözaltına alınan polis memurunun çeteden faiz karşılığı para alan kişilerin adres bilgilerini teyit ettiği, ayrıca tefecilerden para alıp kaybolan kişileri çete için bulduğu öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 12'si tutuklanırken, polis memurunun aralarında bulunduğu 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

POLİS MÜDÜRÜNE DE İDARİ SORUŞTURMA

Bu arada çeteyle bağlantısı olduğu iddia edilen bir polis müdürü hakkında da idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Bakan Akar'dan 'irtica' iddiasına yanıt
GÜNDEMBakan Akar'dan 'irtica' iddiasına yanıt
Memleket Hareketi'nin logosu belli oldu iddiası
GÜNDEMMemleket Hareketi'nin logosu belli oldu iddiası
DUS ve STS Diş Hekimliği Sınav Sonuçları Açıklandı! 2020-DUS, 2020-STS Diş Hekimliği sonuç sorgula
GÜNDEM2020-DUS, 2020-STS Diş Hekimliği sonuçları açıklandı
Cinayet zanlıları 13 yıl sonra yakalandı
GÜNDEMCinayet zanlıları 13 yıl sonra yakalandı
MEB açıklama: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman?
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak?
Lise ve ortaokul sınavları ne zaman yapılacak? Sınavlar ertelendi! MEB son dakika sınav açıklaması
GÜNDEMLise ve ortaokul sınavları ne zaman yapılacak?
Okullar kapanacak mı? Bakan Selçuk'tan son dakika "uzaktan eğitim" açıklaması
GÜNDEMBakan Selçuk'tan "uzaktan eğitim" açıklaması
'Staj Seferbirliği' programına rekor başvuru - Haberler
GÜNDEM'Staj Seferbirliği' programına rekor başvuru
Son dakika haberi İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp yakalandı!
GÜNDEMİsmail Okkalı ve Ayşe Özalp yakalandı!
O ilde maskesiz görsellere işlem yapılacak - Haberler
GÜNDEMO ilde maskesiz görsellere işlem yapılacak