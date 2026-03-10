Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik Tefecilik operasyonunda silah, pos cihazları ve milyonluk çek-senet ele geçirildi

        Tefecilik operasyonunda silah, pos cihazları ve milyonluk çek-senet ele geçirildi

        Adana'da kuyumcu görüntüsü verilen iş yerlerinde tefecilik yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda çok sayıda pos cihazı, kredi kartı ve silah ele geçirilirken 9 kişi yakalandı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 10:26
        Kuyumcu süsü verip tefecilik yaptılar

        Adana'da kuyumcu görüntüsü verilen iş yerlerinde tefecilik yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda çok sayıda pos cihazı, kredi kartı ve silah ele geçirilirken 9 kişi yakalandı.

        BELİRLENEN ADRESLERE OPERASYON DÜZENLENDİ

        Adana'da bazı iş yerlerinin kuyumcu süsü verilerek vitrinlerinde altın bulundurulduğu ancak arka planda tefecilik yapıldığı iddiası üzerine polis ekipleri harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Operasyonda 44 bin 680 TL , 1 milyon 500 bin TL tutarında 12 çek ve senet, 8 pos cihazı, 25 kredi kartı, 900 slip, 5 not defteri ve 3 belge ele geçirildi. Adreslerde yapılan aramalarda ayrıca 1 tabanca, 1 pompalı tüfek, 14 9 mm fişek ile 54 kartuş bulundu. Operasyonda yakalanan 9 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

