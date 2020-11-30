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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Necmettin Ünal, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Ünal, hastanelerinde sağlık çalışanlarına yönelik bir saldırı gerçekleştiğini kaydederek şunları söyledi: "Dün gece saat 22.30'da bir hasta yakını beni arayıp, 'Necmettin Hocam, siz benim babamı nasıl bırakırsınız asistanlara niye burada değilsiniz' ifadelerini kullandı. Ama 32 yataklı yoğun bakım servisimizde 17 doktor var ki bunlardan 3'ü profesör.

Ben tabi başınız sağolsun dedim. Bir dakika sonra asistanlarım beni aradı hasta yakınları içeri girdiler diye. Hiçbir şey yapmayın kamerayla kayıt alın dedim. Kayıt aldılar arkadaşlar ama etik nedenlerle bunu paylaşmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Sonuçta içeri girdiler ve personelime hakaretler ettiler. Güvenlik görevlileri gelip bu kişileri çıkardı. Ettikleri hakaretler arasında 'benim babam benim covid değildi. Siz paranın peşindesiniz' gibi sözler vardı.

Olay adli mercilere intikal etti. Hasta ise apandisi patladığı için apar topar getiriliyor. Karnı apseyle dolmuş. Personelimiz kendilerini riske atıp hastayı ameliyata alıyor. Ameliyat sonrasında PCR testi yapılıyor ve testi pozitif çıkıyor. Yoğun bakıma aldık ama tüm ilave tedbirlere rağmen malesef çok üzüntülüyüz hastayı kaybettik. Daha sonra ise arkadaşlarımız hakaretlere uğradı."

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