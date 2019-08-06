Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünyaSon dakika... Tel Abyad'daki terör örgütü PYD'nin simgeleri indirildi! - Haberler

Son dakika... Tel Abyad'daki terör örgütü PYD'nin simgeleri indirildi!

DHA

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde yuvalanan terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'yi simgeleyen bez parçaları indirildi

Fırat'ın doğusu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin tam karşısında bulunan ve terör örgütü PKK'nın kolu PYD/YPG kontrolündeki Suriye'nin Tel Abyad kentinde daha önce dalgalanan ve terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının dün öğleden sonra indirildiği görüldü.

BAŞKA BİR ŞEY ASMADILAR

DHA'daki habere göre Akçakale'den rahatlıkla görülen bez parçasının yerine başka bir bayrak ya da flama ise asılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftasonu yaptığı açıklamada Fırat'ın doğusuna yönelik müdahale olabileceğine dikkat çekmişti,

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Venezuela'nın ABD'deki tüm varlıkları donduruldu - HABERLER
DÜNYAABD'den Venezuela'ya bir şok daha!
Türkiye'den Hindistan'ın Keşmir kararına tepki
DÜNYATürkiye'den Hindistan'a Keşmir tepkisi
SON DAKİKA! Havada panik! British Airways uçağı Valencia'ya acil iniş yaptı - Haberler
DÜNYAHavada korku dolu anlar!
Çin'de tren içinde kobra yavruları bulundu
DÜNYATren içinde kobra yavruları!
Suriye'de Esad rejimi İdlib'te ateşkesi sonlandırdı
DÜNYAEsad rejimi İdlib'te ateşkesi sonlandırdı
ABD Başkanı Donald Trump'tan "beyaz ırkçılığın" kınanması için çağrı
DÜNYATrump'tan "beyaz ırkçılığın" kınanması için çağrı
Hong Kong'daki protestolarda 420 gösterici gözaltına alındı
DÜNYAHong Kong'daki protestolarda 420 gösterici gözaltına ...
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor
DÜNYAUkrayna Devlet Başkanı Türkiye'ye geliyor
Ohio saldırısı: Saldırgan 30 saniyede 9 kişiyi öldürdü! - Haberler
DÜNYAOhio saldırısı: 30 saniyede 9 kişiyi öldürdü!
Rihanna'dan Trump'a: Kimse bu şekilde ölmeyi hak etmiyor
DÜNYARihanna'dan Trump'a: Kimse bu şekilde ölmeyi hak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X