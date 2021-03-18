Terlik silah sayıldı, ablanın hapsi istendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA:! Terlik silah sayıldı, ablaya hapis cezası istendi!
ABONE OL

Terlik silah sayıldı! Kardeşinin kavgasına karışan ablanın hapsi istendi

Trabzon'da, iki çocuğun kavgasına karışan kadınlar mahkemelik oldu. Kardeşinin dövdüğünü iddia ettiği çocuğun kulağını çeken abla A.Y., çocuğun annesi E.K. ile tartıştı. Tartışmada A.Y.'nin kendisini tehdit edip, terlik fırlattığı önü süren E.K. şikâyetçi oldu. Soruşturmayı tamamlayan savcı, terlik iddiasını reddeden A.Y. hakkında silahlı tehdit, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi basit yaralama suçlarından 2.5 yıldan 6.5 yıla kadar hapis cezası istedi

SON DAKİKA:! Terlik silah sayıldı, ablaya hapis cezası istendi!
Terlik silah sayıldı, ablanın hapsi istendi
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Trabzon'da iki çocuğun kavgasına karışan kadınlar mahkemelik oldu. Tartıştığı kadına terlik fırlattığı iddia edilen kadın hakkında savcı hapis cezası istedi.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon’un Kaşüstü Mahallesi'nde 29 Haziran 2020 tarihinde 11 yaşındaki M.K. ile 8 yaşındaki Y.K. arasında kavga çıktı. M.K., kendisinden üç yaş küçük olan Y.K.'yi darp etti. Bunun üzerine çocuğun ablası A.Y., kardeşini döven M.K.'nin kulağını çekti.

TEHDİT EDİP, TERLİK ATTI DİYE ŞİKÂYETÇİ OLDU

Bu durumu öğrenen M.K.'nın annesi E.K. ise evine gittiği A.Y. ile tartıştı. Tartışma sırasında A.Y.'nin, “Sen kimsin kapıma niye geldin. Seni asarım öldürürüm, boğarım” şeklinde sözler sarf ettiği iddia edildi. E.K., şikâyetçi olduğu kadının kendisine terlik attığını da ileri sürdü. İfade veren A.Y. ise terlik atmadığını söyledi.

TERLİK SİLAH SAYILDI, HAPSİ İSTENDİ

Soruşturmayı tamamlayan savcı, A.Y. hakkında silahlı tehdit, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi basit yaralama suçlarından hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. Asliye ceza mahkemesine gönderilen iddianamede A.Y. adlı kadının iki suçtan 2.5 yıldan 6.5 yıla kadar hapsi istendi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

CANLI | Son dakika: MHP lideri Bahçeli, MHP Kurultayı'nda konuşuyor
GÜNDEMMHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
AŞI SORGULAMA: 60 yaş üstü ne zaman aşı olacak? e-Nabız aşı sıralaması öğrenme
GÜNDEMKoronavirüs aşı sıranızı öğrenin!
İSKİ DUYURDU: 18 Mart İstanbul son dakika su kesintisi duyuruları! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
GÜNDEMİstanbul son dakika su kesintisi duyuruları
Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? 18 Mart A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri
GÜNDEMMarketlere mesai saati değişikliği
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü yasak detayları ve sokağa çıkma saatleri
GÜNDEM65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri değişti!
1000 TL pandemi destek başvuru sonucu sorgula! E-Devlet ile sosyal yardım parası için başvuru için tıkla
GÜNDEM1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları
106 YILLIK GURUR | Son dakika: Siyasilerden Çanakkale Zaferi mesajı
GÜNDEMBugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ıncı yıldönümü
SON DAKİKA: Parkta şoke eden olay!
GÜNDEMParkta şoke eden olay!
İl il koronavirüs risk haritası 18 Mart! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? Güncel
GÜNDEMİl il koronavirüs risk haritası
Çanakkale şehitleri anısına hatıra künyesi nasıl oluşturulur? TIKLA: 18 Mart Çanakkale Zaferi hatıra künye oluştur!
GÜNDEM18 Mart Çanakkale Zaferi künyesi oluştur!