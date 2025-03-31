Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ailesi İmralı'yı ziyaret etti.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, Öcalan ile kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Ömer Öcalan, Hamili Yıldırım, Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Ali Konar ve Veysi Aktaş ile Sabiha Aslan bayram ziyareti kapsamında görüştü.