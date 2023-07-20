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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Terör örgütü PKK'nın sözde yurt dışı kasası yakalandı

        Son dakika haberi Terör örgütü PKK'nın yurt dışı kasası yakalandı

        PKK terör örgütünün kurucu üyesi Fuat kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın kardeşi olan ve terör örgütü adına yurt dışında toplanan paraları örgüt üyelerinin ailelerine dağıtmakla görevli olan Güllüşan Kandemir Konya polisinin yaptığı başarılı operasyonla yakalandı

        Haber Merkezi
        Giriş: 20.07.2023 - 11:03
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        Terör örgütü PKK'nın yurt dışı kasası yakalandı
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        Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK terör örgütüne yönelik önemli bir operasyona imza attı. Ekipler, Emniyet güçlerinin uzun zamandır peşinde olduğu Güllüşan Kandemir' in izine ulaştı.

        İKİ KARDEŞİ DE PKK YÖNETİMİNDE

        Zafer Samancı'nın haberine göre Güllüşan Kandemir' in iki kardeşi de PKK yönetimindeydi. Buna göre bir kardeşinin PKK terör örgütünün kurucu üyesi Fuat kod adlı Ali Haydar Kaytan olduğu, diğer kardeşinin ise "Silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçundan" ağırlaştırılmış müebbet cezası ile Bolu cezaevinde yatan Hayati Deniz Kaytan olduğu öğrenildi.

        Uzun zamandır takipte olan zanlının kentin Ereğli ilçesinde olduğunu tespit edildi. Hemen harekete geçen TEM Şube ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Güllüşan Kandemir'i düzenlediği operasyonla ikametinde yakalayarak gözaltına aldı.

        EVİNDE ÖRGÜT ARŞİVİ ÇIKTI

        Örgüt üyesinin evinde yapılan aramalarda çok önemli dokümanlara ulaşıldı. Aramalarda 1990’lı yıllardan günümüze kadar olan örgüt içerisindeki eğitimler, kullanılan güzergâhlar, teröristlerin ağzından yazılmış metinler, cezaevlerindeki terör suçlularının yazmış olduğu mektuplar ve örgütün arşivi niteliğinde on binlerce doküman bulundu.

        YURT DIŞINDA TOPLANAN YARDIMLARI PKK ÜYELERİNİN AİLELERİNE DAĞITIYORMUŞ

        Gözaltına alınan Güllüşan Kandemir'in yurt dışında bulunan PKK terör örgütüyle bağlantılı dernek ve kuruluşlarda toplanan paraları örgütte olan üyelere ve ailelerine yardım olarak dağıttığı tespit edildi. TEM Şube ekiplerince gözaltına alınan Güllüşan Kandemir'in işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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