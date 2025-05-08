TFF transfer dönemi tarihlerini açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 dönemi transfer dönemi için tarihleri açıkladı.

Buna göre yaz transfer dönemi 30 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 12 Eylül Cuma günü sona erecek.

Kış transfer dönemi ise 5 Ocak 2026'da başlayacak ve 10 Şubat 2026'da bitecek.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 08.05.2025 tarihli toplantısında 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.

Buna göre; 2025-2026 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 30 Haziran 2025 tarihinde başlayıp, 12 Eylül 2025 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.