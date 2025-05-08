Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol TFF transfer dönemi tarihlerini açıkladı! - Futbol Haberleri

        TFF transfer dönemi tarihlerini açıkladı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), önümüzdeki dönem için transfer tarihlerini açıkladı. Buna göre yaz transfer dönemi, 30 Haziran'da başlayacak ve 12 Eylül'de sona erecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 18:34 Güncelleme: 08.05.2025 - 18:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Transfer dönemi tarihleri belli oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 dönemi transfer dönemi için tarihleri açıkladı.

        Buna göre yaz transfer dönemi 30 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 12 Eylül Cuma günü sona erecek.

        Kış transfer dönemi ise 5 Ocak 2026'da başlayacak ve 10 Şubat 2026'da bitecek.

        Yapılan açıklama şu şekilde:

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 08.05.2025 tarihli toplantısında 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.

        Buna göre; 2025-2026 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 30 Haziran 2025 tarihinde başlayıp, 12 Eylül 2025 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Havalar yine serinliyor! Yağış da geliyor!
        Havalar yine serinliyor! Yağış da geliyor!
        8 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        8 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti