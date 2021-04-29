Thodex'te şüphelilerden çarpıcı ifadeler! 0:00 / 0:00

DHA

Kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in milyar liraları bulan kripto para ile yurtdışına kaçmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturmada yapılan incelemelerde Özer´in sistemini "saadet zinciri" modeliyle değil istekli gelen müşterilerle oluşturulduğu tespit edildi.

SANAL BORSADAKİ İNSAN SAYISININ ARTIŞINA YOL AÇTI

DHA'nın haberine göre, Özer´in yüksek kazanç vaadiyle sanal para borsasına kullanıcıları çektiği, kazandığını gören kullanıcıların daha fazla para yatırmaya başladığı belirlendi. Thodex´e dağıtılan promosyonlarla kullanıcıların çekildiği tespiti yapıldı. Kullanıcıların yüksek kazanç elde ettiklerini çevreleriyle paylaşması da sanal borsaya giren insan sayısının artmasına neden oldu.

Şirketin firari sahibi Faruk Fatih Özer

Firari durumunda olan şirket patronu Özer´in, bu ölçekte bir kripto para borsasını sürdürme ve yönetme kapasitesine sahip olmadığı halde, kullanıcıların paralarını sermaye olarak kullandığı şirketi bu şekilde ayakta tutma çabasında olduğu değerlendirildi.

Edinilen bilgilere göre gözaltına alınan şirket çalışanları, Faruk Fatih Özer´in bu işte yalnız olmadığını, firari 5 şüpheli şirket yöneticisiyle ortak hareket ettiklerini düşündüklerini anlattılar.

DOLANDIRICILIK TUTARI BELİRLENMEDİ

Öte yandan soruşturmada bilirkişi incelemelerin sürdüğü, dolandırıcılık tutarının henüz belirlenmediği öğrenildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında tüm bilirkişi incelemeleri tamamlandıktan sonra suçlamaya konu olan dolandırıcılığın tam boyutlarının ortaya çıkacağı kaydedildi.

391 BİN KİŞİ MAĞDUR

700 bin üyesi olduğunu açıklayan Thodex'in sistemini kapatan sahibi Özer'in yaklaşık 391 bin kişiyi mağdur ettiği iddia edildi. İlk tespitlere göre Thodex’te 150-300 milyon arası bir bakiyeden bahis edilirken şirketin uluslararası istatistik sitelerinde 16 Nisan'da işlem hacimlerinin 1.4 milyar dolarları görmesi kaybolan rakamın çok daha yüksek olabileceği şüphesini doğuruyor. Zira mağdur avukatı Oğuz Evren Kılıç’ın hesaplama ve iddiasına göre bu tutar 2 milyar dolarları buluyor.

İçişler Bakanı Süleyman Soylu, ilgili birimlerin yaptıkları çalışmalarda şu ana kadar tespit edilen rakamın 108 milyon dolarlık bir portföy olduğuna işaret ederek, bu tutarın muhasebecisinden bilgi işlemcisine kadar gözaltına alınan kişilerin sorguları ve muhasebe bilgileriyle ortaya çıkarıldığını dile getirmişti.