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SON DAKİKA! THY, New York-İstanbul uçuşlarını durdurdu

Son dakika haberine göre THY, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde New York-İstanbul uçuşlarını durdurdu

THY

Türk Hava Yollar (THY),yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde New York-İstanbul uçuşlarını durdurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Son güncelleme: 27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla   17 Nisan 2020 tarihine kadar sadece sınırlı dış hatta seferler  devam edecek olup; bu hatlar için güncel durumu aşağıdaki adresten takip ediniz. Buna göre Newyork hattı iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

 

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