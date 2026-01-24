Habertürk
Habertürk
        Son dakika: TIR karşı şeride geçip araçlara daldı: 1 ölü, 3 yaralı

        TIR karşı şeride geçip araçlara daldı: 1 ölü, 3 yaralı

        Samsun'un Canik ilçesinde kontrolden çıkan TIR'ın karşı şeride geçerek otomobil ve SUV araca çarpması sonucu TIR sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 17:53 Güncelleme: 24.01.2026 - 17:53
        Kontrolden çıkan TIR can aldı: 1 ölü
        Samsun’un Canik ilçesinde kontrolden çıkan TIR'ın karşı şeride geçerek otomobil ve SUV araca çarpması sonucu TIR sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        Kaza, Çevre Yolu İşgem Kavşağı Otogar istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan plakalı demir malzemesi yüklü TIR'ı kullanan Türkmenistan uyruklu 61 yaşındaki Allaberdi Hojakov, Çevre yolundan Ordu istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolu karşı şeride geçti.

        OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Kontrolden çıkan tır, karşı yönden gelen SUV tipi araç ile otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle SUV tipi araçta bulunan Tolga Sevindik ve Egemen Anıl ile otomobilde bulunan Akın Karakoç yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Şehir Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası’na kaldırıldı.

        KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME

        Kazada tırda sıkışan sürücü Allaberdi Hojakov, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hojakov’un hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #Samsun
        #Son dakika haberler
