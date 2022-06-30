Tokat'ta uçurumda facia! 4 kişi hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

DHA

Son dakika haberine göre Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kontrolden çıkıp, 300 metrelik uçuruma yuvarlanan minibüsteki Necati Erdem (54), Serpil Erdem (46), Nebile Erdem (45) ve Yusuf Miraç Çetin (7) hayatını kaybetti, Çınar Erdem (7) ise yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, saat 11.00 sıralarında, Çamlıkaya köyü mevkisinde meydana geldi. Reşadiye'den Çamlıkaya köyü yönüne giden Necati Erdem yönetimindeki 60 KT 553 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Fotoğraf: İHA

İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sürücü Necati Erdem, Serpil Erdem, Nebile Erdem ve Yusuf Miraç Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Çınar Erdem ise sağlık ekiplerince Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.