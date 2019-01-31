Fenerbahçe, Beşiktaş'tan Tolgay Arslan'ı transfer ettiğini resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklama şöyle

"Kulübümüz, orta saha oyuncusu Tolgay Arslan ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda oyuncunun bonservisiyle transferi konusunda anlaşmaya varmıştır.

Tolgay Arslan, 3.5 sezon ve sonrasında da 1 sezon opsiyonlu olmak üzere Sarı Lacivertli forma ile mücadele edecek.

Oyuncumuz Tolgay Arslan’a Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, “Çubuklu” ile birlikte nice başarılar diliyoruz."

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