Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 5-0 kaybeden Trabzonspor'da iki yıldız için flaş kararlar alındı! Bugün başkan Ahmet Ağaoğlu'nun çağrısıyla acil olarak toplanan Trabzonspor Yönetim Kurulu, Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'ı süresiz olarak kadro dışı bırakma kararı aldı.

Süresiz olarak kadro dışı kalan iki futbolcudan Onur Kıvrak'ın takım kaptanlığının da alındığı bildirildi. Ayrıca Evkur Yeni Malatyaspor maçındaki ağır yenilgi nedeniyle A Takım kadrosundaki futbolculara 100'er bin TL para cezası verildiği kaydedildi.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Bursaspor maçında 71. dakikada oyundan çıkarken yaptığı el hareketleri nedeniyle taraftarın tepkisini çeken Burak Yılmaz'a 500 bin TL para cezası verilmişti. Ligin 12. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde kadroya alınmayan Burak Yılmaz da kadro dışı bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ