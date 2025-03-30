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        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA TRAFİK DURUMU! Yüzde 80'i geçti! İstanbul'da şaşırtan bayram trafiği! | Son dakika haberleri

        Yüzde 80'i geçti! İstanbul'da şaşırtan bayram trafiği!

        Megakent İstanbul'da bayramın ilk gününde şaşırtan bir trafik yoğunluğu meydana geldi. İBB trafik haritasında ölçülen yoğunluk saat 15.30 sıralarında yüzde 81 olarak kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 17:35 Güncelleme: 30.03.2025 - 17:35
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        İstanbul'da şaşırtan bayram trafiği!
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        Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde trafik yoğunluğu yaşandı. İBB trafik haritasının verilerine göre saat 15.30 sıralarında yoğunluk yüzde 81 olarak ölçüldü.

        DHA'nın haberine göre İstanbul'da arefe günü yüzde 10 olarak ölçülen trafik yoğunluğu bayramın ilk günü yüzde 81 seviyelerine kadar yükseldi.

        İstanbul'da trafik yoğunluğu; Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden, TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler mevkiinden ve Anadolu Yakası'nda Çamlıca gişelerinden havadan görüntülendi.

        Bayram tatilde İstanbul'da kalanlar ve şehir dışına çıkanlar yollarda yoğunluk oluştururken bazı noktalarda araçlar durma noktasına geldi. Öte yandan İBB trafik haritasında yoğunluk 15.30 sıralarında yüzde 81 olarak ölçülürken akşam saatlerinde yüzde 60 seviyelerine geriledi.

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