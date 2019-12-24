DHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Havuzlar Mahallesi'nde taksicilik yapan Serkan Ağraş (25) ile Egemen Doğramacıoğlu'nun (35) kullandığı araçlar maddi hasarlı trafik kazası yaptı. Kazanın ardından ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Serkan Ağraş, üzerinde taşıdığı bıçakla Doğramacıloğlu'nu bıçaklayıp, olay yerinden yanında bulunan Hakan A. ile birlikte kaçtı.

MÜDAHALE EDİLDİ AMA KURTARILAMADI

DHA'da yer alan habere göre Doğramacıoğlu'nun, kanlar içinde yere yığıldığını görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğramacıoğlu, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ZANLI YAKALANIP TUTUKLANDI

Olaydan sonra kaçan Serkan Ağraş ile yanında bulunan Hakan A., Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serkan Ağraş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Hakan A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

EVLİ VE BİR ÇOCUĞU VARDI

Öldürülen Egemen Doğramacıoğlu'nun Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personel servisinde çalıştığı ve evli 2 yaşında bir çocuk babası olduğu öğrenildi.