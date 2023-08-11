Beşiktaş'tan Bernardeschi hamlesi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İtalyan kanat oyuncusu Federico Bernardeschi'yi gündemine aldı.
Transferde ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş, kanat transferi için yeni bir ismi gündemine aldı.
Siyah beyazlılar, Toronto forması giyen İtalyan milli oyuncu Federico Bernardeschi'nin tramnsferi için harekete geçti.
Beşiktaş'ın Kanada ekibine 29 yaşındaki oyuncunun transfer şartlarını sorduğu öğrenildi.
FEDERICO BERNARDESCHI KİMDİR?
16 Şubat 1994 tarihinde İtalya'nın Carrara kentinde dünyaya gelen Bernardeschi, futbola 2009'da Fiorentina altyapısında başladı. 2013'te Fiorentina A takımına yükselen İtalyan yıldız, aynı sezon Crotone'ye kiralandı. Crotone'de 1 yıl kiralık oynadıktan sonra yeniden Fiorentina'ya dönen 29 yaşındaki futbolcu, 2017'de 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'un yolunu tuttu. Siyah-beyazlılarda 5 sezon forma giydikten sonra 2022'de MLS ekibi Toronto'ya transfer olan Bernardeschi, Toronto'da 23 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.