Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        PUAN DURUMU

        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika transfer haberi... Beşiktaş'tan Bernardeschi hamlesi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Bernardeschi hamlesi!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İtalyan kanat oyuncusu Federico Bernardeschi'yi gündemine aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 21:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'tan Bernardeschi hamlesi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Transferde ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş, kanat transferi için yeni bir ismi gündemine aldı.

        Siyah beyazlılar, Toronto forması giyen İtalyan milli oyuncu Federico Bernardeschi'nin tramnsferi için harekete geçti.

        Beşiktaş'ın Kanada ekibine 29 yaşındaki oyuncunun transfer şartlarını sorduğu öğrenildi.

        FEDERICO BERNARDESCHI KİMDİR?

        16 Şubat 1994 tarihinde İtalya'nın Carrara kentinde dünyaya gelen Bernardeschi, futbola 2009'da Fiorentina altyapısında başladı. 2013'te Fiorentina A takımına yükselen İtalyan yıldız, aynı sezon Crotone'ye kiralandı. Crotone'de 1 yıl kiralık oynadıktan sonra yeniden Fiorentina'ya dönen 29 yaşındaki futbolcu, 2017'de 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'un yolunu tuttu. Siyah-beyazlılarda 5 sezon forma giydikten sonra 2022'de MLS ekibi Toronto'ya transfer olan Bernardeschi, Toronto'da 23 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sıcak hava dalgası tekrar geliyor!
        Sıcak hava dalgası tekrar geliyor!
        Ağrı'dan Bodrum'a uzanan cinayette sıcak gelişme!
        Ağrı'dan Bodrum'a uzanan cinayette sıcak gelişme!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Sezonun ilk golü geldi!
        Sezonun ilk golü geldi!
        TFF'den Avrupa'da 5 takım müjdesi!
        TFF'den Avrupa'da 5 takım müjdesi!
        "OVP'de yol haritasını açıklayacağız"
        "OVP'de yol haritasını açıklayacağız"
        Anlaşma sağlandı!
        Anlaşma sağlandı!
        Rusya'dan Kuzey Kutbu'nda tatbikat
        Rusya'dan Kuzey Kutbu'nda tatbikat
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        İngiltere'de sığınmacı gemisinde alarm
        İngiltere'de sığınmacı gemisinde alarm
        Kan donduran olay! 80 yaşında evlat katili!
        Kan donduran olay! 80 yaşında evlat katili!
        O anları kaydetti! Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu
        O anları kaydetti! Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"