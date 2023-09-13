Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Son dakika transfer haberi: Çaykur Rizespor'dan Jonjo Shelvey bombası! - Çaykur Rizespor Haberleri

        Çaykur Rizespor'dan Jonjo Shelvey bombası!

        Süper Lig'in yeni ekibi Çarkur Rizespor, kariyerinde Liverpool, Newcastle gibi takımlarda forma giyen İngiliz milli futbolcu Jonjo Shelvey'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 19:08 Güncelleme: 13.09.2023 - 19:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Karadeniz ekibinin, bir dönem İngiltere Milli Takımı'nda da forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey'i kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi.

        2

        İngiliz basınından Telegraph'ta yer alan habere göre; Çaykur Rizespor, Nottingham Forest'ın kadroda düşünmediği İngiliz orta sahayı Türkiye'ye getirip kiralık olarak sözleşme imzalayacağı belirtildi.

        3

        Geçtiğimiz sezonun devre arasında Newcastle United'dan Nottingham Forest'a transfer olan tecrübeli oyuncu, Forest formasıyla çıktığı 8 resmi maçta skor katkısı yapamadı.

        4

        Futbola Charlton Athletic'in altyapısında başlayan Shelvey, Liverpool, Blackpool, Swansea, Newcastle ve Nottingham Forest formalarını giydi.

        5

        Shelvey, İngilitere Milli Takım formasını da 6 kez sırtına geçirdi.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
        Eşini ameliyat edip ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırdı!
        Eşini ameliyat edip ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırdı!
        Eylül ayı da kurak geçecek
        Eylül ayı da kurak geçecek
        Meksika'daki 'uzaylı fosili' gündem oldu
        Meksika'daki 'uzaylı fosili' gündem oldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fenerbahçe'de 6 numara düğümü çözülüyor!
        Fenerbahçe'de 6 numara düğümü çözülüyor!
        Yeğenine kurşun yağdırdı!
        Yeğenine kurşun yağdırdı!
        Tadic ve Dzeko'dan cevap!
        Tadic ve Dzeko'dan cevap!
        Veliler de öğrenciler de 21.45'te okul çıkışına tepkili
        Veliler de öğrenciler de 21.45'te okul çıkışına tepkili
        Yeniler sahaya iniyor!
        Yeniler sahaya iniyor!
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Ünlü film bu binada çekildi!
        Ünlü film bu binada çekildi!
        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek