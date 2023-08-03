Galatasaray, Monaco'nun yıldızını listesine aldı!
Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Cimbom, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun yıldız oyuncusu Youssouf Fofana'yı gündemine aldı. İşte detaylar
Giriş: 03.08.2023 - 15:13
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Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
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Edinilen bilgiye göre; son şampiyon Galatasaray, Avrupa'da ve ligde iddialı bir kadro kurabilmek için gaza basarken gündemine Monaco'dan Youssouf Fofana'yı aldı.
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Fransa Ligue 1 ekibinin 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu listesine ekleyen Galatasaray'ın ilerleyen günlerde oyuncu ile teması sıkılaştırabilir.