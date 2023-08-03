Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Son dakika transfer haberi - Galatasaray, Monaco'nun yıldızını listesine aldı: Youssouf Fofana - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Monaco'nun yıldızını listesine aldı!

        Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Cimbom, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun yıldız oyuncusu Youssouf Fofana'yı gündemine aldı. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

        2

        Edinilen bilgiye göre; son şampiyon Galatasaray, Avrupa'da ve ligde iddialı bir kadro kurabilmek için gaza basarken gündemine Monaco'dan Youssouf Fofana'yı aldı.

        3

        Fransa Ligue 1 ekibinin 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu listesine ekleyen Galatasaray'ın ilerleyen günlerde oyuncu ile teması sıkılaştırabilir.

        4

        Geçtiğimiz sezon Monaco'da 36 lig maçına çıkan 1.85 boyundaki Fofana takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        YAŞ sona erdi! Açıklama bekleniyor
        YAŞ sona erdi! Açıklama bekleniyor
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Yıllarca yanında hizmetçilik yaptı! DNA ile gelen servet! Patronu babası çıktı!
        Yıllarca yanında hizmetçilik yaptı! DNA ile gelen servet! Patronu babası çıktı!
        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        İstediler vermediler
        İstediler vermediler
        Motosikletle infaz girişimde kanlı çatışma!
        Motosikletle infaz girişimde kanlı çatışma!
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Kira zam oranı belli oldu
        Kira zam oranı belli oldu
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İhracatta temmuz rekoru
        İhracatta temmuz rekoru