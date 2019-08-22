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HaberlerMagazinSon dakika acı haber: TRT sanatçısı Ali Gürlü hayatını kaybetti! Sanatçı Ali Gürlü kimdir?

Son dakika: TRT sanatçısı Ali Gürlü hayatını kaybetti

AA

Son dakika haberi... TRT İstanbul Radyosu'ndan emekli Türk halk müziği sanatçısı Ali Gürlü, 72 yaşında vefat etti. Gürlü'nün cenazesi, öğle vakti Şakirin Camii'nde kılınacak namazın ardından Kanlıca Mezarlığı'na defnedilecek

Ali Gürlü

AA'nın haberine göre; TRT İstanbul Radyosu'ndan emekli Türk halk müziği sanatçısı Ali Gürlü, 72 yaşında vefat etti. Kanser nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır tedavi gören ve iki hafta önce hastaneye kaldırılan sanatçı, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Birçok türküyü yorumlayan, "Çekemedim Akça Kızın Göçünü" isimli eserle tanınan Gürlü için yarın TRT İstanbul Radyosu'nda tören düzenlenecek.

Gürlü'nün cenazesi, öğle vakti Şakirin Camii'nde kılınacak namazın ardından Kanlıca Mezarlığı'na defnedilecek.

ALİ GÜRLÜ KİMDİR?

Eskişehir Mahmudiye'de 1947'de dünyaya gelen Ali Gürlü, 1966'da TRT'nin açtığı stajyer sanatçı sınavını kazanarak TRT İstanbul Radyosunda üç yıl süren bir eğitim aldı. Daha sonra askerlik görevini tamamlayan Gürlü, 1970'te TRT İstanbul Radyosunda Türk halk müziği sanatçısı olarak göreve başladı. Çok sayıda albüme imza atan ve 1997'de emekli olan Ali Gürlü, TRT'de program yapmaya ve konserler vermeye devam ediyordu.

 

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