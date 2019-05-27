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Son dakika... Trump duyurdu: Japonya 105 adet F-35 alacak!

HABERTURK.COM

Son dakika... Donald Trump, Japonya'nın yeni imparatoru Naruhito için yapılacak törene katılmak üzere başkent Tokyo'da bulunuyor. Burada görüşmelerini sürdüren Trump, Japonya'nın 105 adet F-35 savaş uçağı almayı planladığını duyurdu.

Son dakika

Donald Trump, Japonya'nın yeni imparatoru Naruhito için yapılacak törene katılmak üzere başkent Tokyo'ya gitti.

Trump'ın 4 günlük ziyareti kapsamında Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile ABD-Japonya ikili ticari ve güvenlik ilişkilerini, İran ve Kuzey Kore meselelerini görüşmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın 105 adet F-35 savaş uçağı almayı planladığını duyurdu.
Trump yaptığı açıklamada, "Amerika, Japonya'nın savunma kabiliyetlerini geliştirmesini desteklemekle birlikte, son aylarda büyük miktarda askeri ekipman da gönderdik" açıklamasında bulundu.

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