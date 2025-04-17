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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: Kimse bizimle yarışamaz | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Kimse bizimle yarışamaz

        ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile olan görüşmesinde önemli açıklamalarda bulundu. Çin ile bir anlaşma yapacaklarını ifade eden Trump, Çin'le ilgili sorulan soru üzerine "Kimse bizimle yarışamaz." yanıtını verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 19:23 Güncelleme: 17.04.2025 - 19:46
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        Trump: Kimse bizimle yarışamaz
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        ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile olan görüşmesinde önemli açıklamalarda bulundu.

        Çin ile bir anlaşma yapacaklarını ifade eden Trump, Çin'le ilgili sorulan soru üzerine "Kimse bizimle yarışamaz." yanıtını verdi.

        Trump, Avrupa ile anlaşma sağlama konusunda ufak problemler olduğunu ifade ederken, Meloni "Eminim ki gümrük vergileri üzerinde anlaşma sağlayacağız." şeklinde konuştu.

        Trump, Avrupa ile ticaret anlaşma yapacaklarını ve bunun 90 günden önce olacağını belirtti.

        Donald Trump, Avrupa Birliği'ne yönelik yüzde 20 vergi uygulayacaklarını ilan etmiş ve daha sonra verdiği kararla uygulamayı 90 gün ertelemişti.

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