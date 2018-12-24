ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Trump Twitter hesabında, "Başkan Erdoğan, bana Suriye'deki DEAŞ kalıntılarını yok edeceği konusunda kuvvetli bir bilgi verdi. Kendisi bunu yapabilecek bir adam. Ayrıca Türkiye (Suriye'nin) kapı komşusu. Bizim askerlerimiz eve dönüyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını daha önce duyuran ve görüşmenin içeriğine dair açıklamalarda bulunan Trump, terör örgütü DEAŞ, Suriye'deki ortak girişim, ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ele alındığını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump dün telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, ABD Başkanı Trump ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile ticari ilişkilerimizden Suriye´deki gelişmelere kadar birçok konuda eşgüdümümüzü artırma noktasında mutabık kaldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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