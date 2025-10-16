Trump'tan Hamas açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'a ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Truth Social üzerinden açıklamada bulunan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Hamas, Gazze'de insanları öldürmeyi sürdürürse ki bu anlaşmada yok, bizim de onları gidip öldürmekten başka seçeneğimiz kalmayacak."

ABD Başkanı, Hamas'ın silah bırakması gerektiğini ifade etmiş, bunun olmaması durumunda Hamas'ı kendilerinin silahsızlandıracağını dile getirmişti.

Hamas, kalan İsrailli esirlerin cenazelerinin kurtarılmaya çalışıldığını işaret etmiş, kurtarma için özel ekipman ve çaba gerektiğini belirtirken, ulaşabildiği esirlerin cenazelerini Uluslararası Kızılhaç Örgütü heyetine teslim etmişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise savaşın yeniden başlama ihtimaline karşın orduya plan hazırlaması talimatı vermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu son açıklamasında "Hamas'ın elinde kaç esir cenazesi olduğunu biliyorum. Eğer onları alamazsak, İsrail buna göre hareket edecek." dedi.

HAMAS'TAN ÇETELERE KARŞI ADIM

İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı kullanmak için destekleyip donattığı çetelere sağladığı para ve silahlar Hamas tarafından ele geçirildi.