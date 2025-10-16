Habertürk
        Trump'tan Hamas açıklaması | Dış Haberler

        Trump'tan Hamas açıklaması

        ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'a ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Trump açıklamasında "Eğer Hamas, Gazze'de insanları öldürmeyi sürdürürse ki bu anlaşmada yok, bizim de onları gidip öldürmekten başka seçeneğimiz kalmayacak." diye konuştu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 16.10.2025 - 20:36 Güncelleme: 16.10.2025 - 21:42
        Trump'tan Hamas açıklaması
        ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'a ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

        Truth Social üzerinden açıklamada bulunan Trump, şu ifadeleri kullandı:

        "Eğer Hamas, Gazze'de insanları öldürmeyi sürdürürse ki bu anlaşmada yok, bizim de onları gidip öldürmekten başka seçeneğimiz kalmayacak."

        ABD Başkanı, Hamas'ın silah bırakması gerektiğini ifade etmiş, bunun olmaması durumunda Hamas'ı kendilerinin silahsızlandıracağını dile getirmişti.

        Hamas, kalan İsrailli esirlerin cenazelerinin kurtarılmaya çalışıldığını işaret etmiş, kurtarma için özel ekipman ve çaba gerektiğini belirtirken, ulaşabildiği esirlerin cenazelerini Uluslararası Kızılhaç Örgütü heyetine teslim etmişti.

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise savaşın yeniden başlama ihtimaline karşın orduya plan hazırlaması talimatı vermişti.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu son açıklamasında "Hamas'ın elinde kaç esir cenazesi olduğunu biliyorum. Eğer onları alamazsak, İsrail buna göre hareket edecek." dedi.

        HAMAS'TAN ÇETELERE KARŞI ADIM

        İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı kullanmak için destekleyip donattığı çetelere sağladığı para ve silahlar Hamas tarafından ele geçirildi.

        İsrail'in Kanal 12 televizyonunun İsrail ordu kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail Gazze'deki çetelere Hamas'a karşı kullanılmak üzere silah, kamyonet ve para transferi yaptı.

        İsrail ordusu yetkilisi, Tel Aviv yönetiminin Hamas'a karşı savaşta kullanılması için çetelere sağladığı kamyonetler, silahlar, mühimmatlar ve yüksek miktarda paranın Hamas tarafından ele geçirildiğini söyledi.

        Tel Aviv yönetiminin Hamas'a karşı çeteleri destekleme stratejisini eleştiren yetkili, "İşin nereye varacağı çok açık olmasına rağmen bu aptal plana aşık oldular." dedi.

        Ateşkesin devreye girmesinden bu yana Hamas'ın İsrail tarafından desteklenen çetelerin çok sayıda üyesini yakalayarak etkisiz hale getirdiği aktarıldı.

        Hamas'ın bu süreçte İsrail tarafından temin edilen en az 45 kamyonete el koyduğu, yüzlerce AK-47 uzun namlulu silah ve diğer makineli silahlar, mühimmat ve el bombaları ile yüklü miktarda nakit parayı ele geçirdiği kaydedildi.

        Bu planla Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ndeki çeteleri Hamas'a alternatif olarak sunabileceklerini düşündüğü, buna karşı en önde gelen gruplardan olan "Yaser Ebu Şebab" çetesinin bile sadece birkaç gün içinde Han Yunus, Gazze kenti ve diğer bölgelerde çözüldüğü ifade edildi.

