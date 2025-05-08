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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması

        ABD Başkanı Donald Trump İngiltere ile tarifeler konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Trump "Çığır açan bir anlaşma yaptık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 17:56 Güncelleme: 08.05.2025 - 18:07
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        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
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        ABD Başkanı Donald Trump İngiltere ile tarifeler konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

        "Çığır açan bir anlaşma yaptık" diyen Trump anlaşmanın detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanacağını ifade etti.

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise çelik konusunda ABD ile beraber çalışacaklarını belirtti.

        Trump yönetimi daha önce İngiltere'ye en düşük seviye olan yüzde 10'luk ek gümrük vergisi uygulandığını açıklamıştı.

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