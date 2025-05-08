Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump İngiltere ile tarifeler konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Trump "Çığır açan bir anlaşma yaptık" dedi
ABD Başkanı Donald Trump İngiltere ile tarifeler konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.
"Çığır açan bir anlaşma yaptık" diyen Trump anlaşmanın detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanacağını ifade etti.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise çelik konusunda ABD ile beraber çalışacaklarını belirtti.
Trump yönetimi daha önce İngiltere'ye en düşük seviye olan yüzde 10'luk ek gümrük vergisi uygulandığını açıklamıştı.