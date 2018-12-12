Cemal Kaşıkçı cinayetinde Veliaht Prens'in suça dahil olup olmadığı konusunda açıklama yapmayan, ancak cinayetin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen Muhammed bin Selman'a desteğini sürdüren Trump, "O Suudi Arabistan'ın lideri. Suudi Arabistan oldukça iyi bir müttefik" yanıtını verdi.

"Suudi Arabistan'ı desteklemek Veliaht Prens'i desteklemek midir?" sorusuna ise "Evet şu anda kesinlikle öyle" şeklinde yanıt verdi.

Reuters muhabiri Trump'a, Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi'nin bazı üyelerinin Veliaht Prens Selman'ın kral olmasını engellemek istediğini fakat Selman'ın kral olmasında ABD ve Trump'ın önemli rol oynayacağının düşünüldüğünü söyledi.

Trump, "Böyle bir şey duymadım. Doğrusu buna yorum yapamam çünkü böyle bir şeyi hiç duymadım. Duyduğum tek şey Selman'ın oldukça güçlü şekilde iktidarda olduğu" dedi.

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