Diyarbakır-Silvan karayolunda, bu sabah can pazarının yaşandığı bir trafik kazası meydana geldi. Hani ilçesinden Siirt'teki Veysel Karani Türbesi'ne ziyarete gidenleri taşıyan Örfü Kaçmaz yönetimindeki yolcu minibüsü, Oğuzlar Mahallesi mevkiine geldiğinde, sağ arka lastiği patladı. Kontrolden çıkan minibüs devrildi. Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı.

2 YARALININ DURUMU AĞIR

DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Diyarbakır ve Silvan ilçesindeki hastanelere götürüldü. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.