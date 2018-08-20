Türkiye, ABD'nin ek vergi kararından dolayı Dünya Ticaret Örgütü nezinde dava süreci başlattı. Şikayetin gerekçesi çelik ve alüminyum ürünlerine getirilen ek vergi... Dünya Ticaret Örgütü, Türkiye'nin ABD tarafından alüminyum ve çelik ticaretine koyduğu ek vergilerle ilgili şikayette bulunduğunu duyururken, yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye, alınan önlemlerin Dünya Ticaret Örgütü’nün Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nın bazı hükümleri ile çatıştığını iddia etmektedir.”

ABD Başkanı Donald Trump, Rahip Brunson krizi sebebi ile Türkiye’ye alüminyum ve çelik ithalatında uyguladığı vergileri arttırdığını duyurmuştu. Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil" ifadelerini kullanmıştı.

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