HABERTURK.COM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 56 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 96 kişinin daha hayatını kaybettiğini, vaka sayısının 42 bin 282'e, can kaybının da 908'e ulaştığını açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Koca, "Hastalarımızdan 296’sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142’ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım." ifadelerini kullandı.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 9, 2020

Tabloya göre, toplam test sayısı 276 bin 338, toplam vaka sayısı 42 bin 282, toplam vefat sayısı 908, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 552, toplam entübe hasta sayısı bin 17 ve toplam iyileşen hasta sayısı 2 bin 142 oldu.

Bugünkü test sayısı 28 bin 578, vaka sayısı 4 bin 56, vefat sayısı 96 ve iyileşen hasta sayısı 296 olarak kayıtlara geçti.