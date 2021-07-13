Türkiye genelinde! 1138 şüpheli yakalandı 0:00 / 0:00

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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimler tarafından, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak “TÜRKİYE GÜVEN HUZUR (2021-4) uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama; 12:00-14:00 saatleri arasında metruk binalar, park-bahçelerde ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması şeklinde, 16:00-18:00 saatleri arasında otel, motel, pansiyon vb. işletmeler ile milli parklar, mesire alanları, sahiller, tarihi anıt ve yapıların çevreleri ile açılan yollarda, kurbanlık satış alanları, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında, 21:00-23:00 saatleri arasında umuma açık eğlence yerleri ile vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında gerçekleştirildi.

55 BİN 177 PERSONEL GÖREV ALDI

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik olmak üzere toplam 55 bin 177 personel ve 78 dedektör köpeğin görev aldığı uygulamada, 2.171 nokta denetlendi. Bu denetimlerde ; çeşitli suçlardan aranan 1.138 şahıs yakalandı, 113 şahıs gözaltına alındı. 13’ü çocuk olmak üzere 31 kayıp şahıs bulundu.

25 BİN 443 İŞ YERİ DENETLENDİ

4.838 metruk bina, 189 bin 789 araç ve 25 bin 443 iş yerinin denetlendiği uygulamada; 70 umuma açık iş yeri ve 290 şahsa adli/idari işlem uygulandı. Aranan 1.039 araç tespit edildi, 7.122 araca işlem yapıldı, 771 araç trafikten men edildi.

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada, çok sayıda silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile (1.193) paket kaçak sigara, 13.000 kg kaçak tütün, 231 litre kaçak/sahte içki ve 175 adet tarihi eser ele geçirildi.

Ayrıca koronavirüs tedbirlerini ihlalden dolayı ; 8 işletme ve 99 şahısa adli/idari işlem uygulandı.