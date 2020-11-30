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Son dakika... Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Son dakika haberi... Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde, hafta sonu belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Dün akşam 20.00'de başlayan kısıtlama bu saat 05.00 itibariyle kaldırıldı

Son dakika... Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
AA

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu sabah saat 05.00 itibariyle sona erdi.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni karar alınıncaya kadar hafta sonları 10.00­-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri, bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Bu doğrultuda dün saat 20.00'de başlayan kısıtlama, saat 05.00'da kalktı.

YENİ KARARA KADAR DEVAM EDECEK

Hafta sonlarında geçerli olan uygulama, yeni karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

Ayrıca tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

Çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar, bu uygulamadan muaf tutulacak.

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