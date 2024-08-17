Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde önceki gün başlayan ve halen devam eden yangının yanı sıra Manisa'nın Gördes ilçesinde 3 gündür, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ve Bolu'nun Göynük ilçesinde de iki gündür orman yangınları sürüyor. İtfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Sıcak ve kuru havayla birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar orman yangınlarının geniş bir alana yayılmasına yol açtı. İzmir'de devam eden yangınla birlikte; Manisa, Aydın ve Bolu'da da orman yangınları devam ediyor. İşte yangınlarda son durum...

İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış Haberi Görüntüle

MANİSA'DA İKİ YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNDE Manisa'nın Gördes ilçesinde iki farklı noktada devam eden orman yangınlarına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. REKLAM Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, 14 Ağustos saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürerken, saat 17.30 sıralarında aynı bölgede başka bir noktada daha orman yangını çıktı. Ekiplere takviye yapıldı, uçak sayısı 5'e, helikopter sayısı 13'e çıkarıldı. Alevlere karadan da 45 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edildi. Havanın kararmasıyla yangına dün sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopter ile müdahale devam etti.

DÜN 2 MAHALLEDE DAHA YANGIN ÇIKTI Önceki gün, günün ilk ışıklarıyla yangına havadan ve karadan yeniden başladı. Boyalı Mahallesi'ndeki yangına müdahale sürerken, bu kez de ilçenin Kayacık ve Kaşıkçı mahallelerinde 17.30 sıralarında iki farklı yangın çıktı. İlçenin üç farklı mahallesinde devam eden yangınlara, 11 hava aracı, 83 söndürme ekibi, 36 su tankeri, 18 iş makinesi, sağlık, jandarma ve trafik ekipleriyle birlikte toplam 361 personel ile müdahale edildi.

KARAYAKUP MAHALLESİ YANDI Kaşıkçı Mahallesi'nde tarım arazilerinde çıkan yangın aynı gün içinde söndürülürken, Boyalı ve Kayacık mahallelerindeki orman yangınları ise sürdü. Öte yandan tedbir amaçlı 20 hanelik Karayakup ve 57 hanelik Yeniköy Mahallesi tahliye edildi. Tahliye edilen 20 hanelik 40 kişinin yaşadığı Karayakup Mahallesi'ndeki cami dahil tüm evler yanarak, kullanılamaz hale geldi. REKLAM

YANGIN SALİHLİ İLÇESİNE ULAŞTI Gece boyunca, gece görüşlü helikopterler ile müdahale edilen yangında dün 3'üncü gününde de müdahale sürdü. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek Salihli'nin kırsal Kale, Kemer, Kurttutan ve Hacıhıdır mahallelerine ulaştı. Yangından etkilenen 4 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı. Mahallelerde yaşayan vatandaşlar, eşyalarını ve hayvanlarını güvenli bölgeye taşıdı. Kale Mahallesi'nde ise bazı evler alevlere teslim olarak tamamen yandı.

VALİ ÜNLÜ YANGIN BÖLGESİNDE Manisa Valisi Enver Ünlü, yangından etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu. Vali Ünlü yangın bölgesinde Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Salihli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan'dan son gelişmeler hakkında bilgi aldı. Öte yandan yangın bölgesine yakın olan Gölmarmara ilçesinin Yunuslar ve Çamköy mahallelerinin de tedbir amacıyla boşaltılacağı bildirildi. Yangınla mücadelede bugün 4'üncü güne girilirken, günün ilk ışıklarıyla birlikte ekiplerin müdahalesi başladı. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde devam eden yangınlara müdahale 7 uçak, 18 helikopter, 61 arazöz, 17 su ikmal aracı, 8 iş makinesi, 7 adet ilk müdahale yer ekibi, 50 teknik eleman olmak üzere 500 personel ile devam ediyor.

AYDIN'DA HAVADAN KARADAN MÜDAHALE Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde dün çıkan ve geniş bir alana yayılan orman yangınını söndürme çalışmalarına 7 uçak, 8 helikopter, 32 arazöz, 11 su tankeri, 5 dozer ve 303 personel ile devam ediliyor. REKLAM

Alhisar Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Şefliği'ne ait arazözler ile itfaiye ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Alhisar Mahallesi'nde devam eden yangına 7 uçak, 8 helikopter, 32 arazöz, 11 su tankeri, 5 dozer ve 303 personel ile müdahale devam ediyor.