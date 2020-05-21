Trump:" Çin'in ABD ve Avrupa üzerinden yaptığı dezenformasyon ve propaganda saldırısı, bir rezillik"

DHA

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, dün akşam saatlerinde Fener mevkiinde bulunan kayalıklarda akılalmaz bir olay meydana geldi. Ailesi ile iftar öncesi gezintiye çıkan 20 yaşındaki Kevser Beyazıt, uçurum kenarında fotoğraf çektirdiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 150 metre yükseklikten düştü. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İKİ SAATLİK ÇALIŞMAYLA ÇIKARILDI

DHA'da yer alan habere göre Beyazıt, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu, sedyeye bağlanarak düştüğü yerden çıkarıldı. Vücudunun pek çok yerinde kırıklar oluşan Kevser Beyazıt, Cide Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

KAYMAKAM AÇIKGÖZ, YARALIYA MORAL VERDİ

Olayı haber alarak gelen Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, kurtarma çalışmalarını yakından takip etti ve sedyeyle taşınan Kevser Beyazıt'a telkinlerde bulunarak moral verdi.