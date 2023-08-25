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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Son Dakika: UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişimiz sürüyor - İşte yeni hedefimiz - Futbol Haberleri

        Son Dakika: UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişimiz sürüyor

        Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu hafta Avrupa'daki maçlarını kazanmasıyla birlikte Türkiye'nin ülke puanındaki yükselişi devam etti. Türkiye, İskoçların aldığı kötü sonuçlar sayesinde sıralamadaki yeni hedefini belirledi. İşte Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yeri ve kritik eşik olan 10. sıranın önemi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 10:21 Güncelleme: 25.08.2023 - 10:21
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        UEFA müsabakalarında temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor bu haftayı tamamladı. Türkiye, 3 galibiyetle kapattığı haftanın ardından puanını yeniden yükseltti ve İskoçların aldığı kötü sonuçlar sayesinde sıralamadaki yeni hedefini belirledi.

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        KRİTİK EŞİK 10. SIRA

        Statü gereği klasmanda ilk 10 sırada bulunan ülkeler, Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderebiliyor.

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        Bu sezon toplayacağımız puanlarla ilk 10'a girmeyi başarırsak, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.

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        Türkiye bu sezonu 11. sırada tamamlarsa, Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebilmek için gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanacak takımın kendi liginde de Devler Ligi bileti almasını bekleyecek.

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        SENEYE İKİ TAKIM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDECEK

        Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz günlerde; 2024/25 sezonunda ülkemizden toplam 5 takımın Avrupa kupalarına katılacağını açıkladı.

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        Türkiye, geçen sezonu ilk 15 içinde tamamladığı için; takım sayısını yeniden 5'e çıkardı. Böylece ülkemizden Şampiyonlar Ligi'ne iki, UEFA Avrupa Ligi'ne iki, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne bir takım gidecek.

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        İSKOÇLAR AĞIR YARALI

        Türkiye haftayı 3 galibiyetle kapatırken; UEFA ülke puanı sıralamasında bir üst sıramızda yer alan İskoçya ile aradaki puan farkı 1 tam puanın altına indi.

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        İskoçya'dan Hibernian, Aston Villa'ya 5-0 yenildi. Bir diğer İskoç temsilcisi Hearts ise PAOK'a 2-1 mağlup oldu ve İskoçlar ülke puanı sıralamasında ağır bir yara almış oldu. Öte yandan Hacken sahasında Aberdeen ile 2-2 berabere kalırken, Rangers da PSV ile aynı skorla yenişemedi ve ülkelerine düşük puan getirdiler.

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        İşte UEFA'nın son 5 yılın ülke puanı katsayılarını listelediği sıralamada son durum:

        10

        15- İSRAİL: 25.500

        11

        14- NORVEÇ: 26.250

        12

        13- SIRBİSTAN: 27.375

        13

        12- İSVİÇRE: 28.775

        14

        11- AVUSTURYA: 29.900

        15

        10- TÜRKİYE: 30.850

        16

        GÖZÜMÜZ 9. BASAMAKTA

        Türkiye, Galatasaray'ın Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi’ne kalması halinde ülke sıralamasında İskoçya’yı geçerek 9. basamağa çıkacak.

        17

        9- İSKOÇYA: 31.650

        18

        8- BELÇİKA: 36.900

        19

        7- PORTEKİZ: 47.482

        20

        6- FRANSA: 52.247

        21

        5- HOLLANDA: 54.000

        22

        4- ALMANYA: 69.624

        23

        3- İTALYA: 71.569

        24

        2- İSPANYA: 75.927

        25

        1- İNGİLTERE: 89,053

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