Kiev'de çok sayıda patlama meydana geldi

Son dakika: Ukrayna'dan Rus ordusuyla ilgili flaş iddia

6 komutanın ölümünün ardından... Rus ordusuyla ilgili flaş iddia! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberleri... Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya’nın Karadeniz Donanması Komutan Yardımcısının da Ukrayna’da öldürüldüğü bildirildi.

"MARIUPOL'DEKİ ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLDÜ"

İHA'da yer alan son dakika haberine göre Rusya'nın Karadeniz’deki filosunun önemli bir üssü olan Sivastopol Valisi Mikhail Razvozhayev, “Donanmanın Komutan Yardımcısı Andrei Paliy, Ukrayna’nın liman kenti Mariupol'daki çatışmalar sırasında öldü” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'DA 6 RUS GENERALİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak, Ukrayna’da öldürülen Rus generallere ilişkin yaptığı açıklamasında, “Rusya'nın üst düzey yetkililerinin yüksek ölüm oranı dikkat çekici. Zaten 5 general ve 1 kıdemli albay öldürüldü.

"RUS ORDUSU HAZIRLIKSIZ VE SEYİR FÜZESİ ATIYOR"

Tümgeneral Magomed Tushayev, Vitaly Gerasimov, Andriy Kolesnikov, Andrei Sukhovetsky, Oleg Mityaev ve Korgeneral Andrei Mordvichev. Rus ordusu tamamen hazırlıksız ve sadece seyir füzeleriyle savaşıyor” dedi.

Ukrayna, bugüne kadar Rus saldırılarında 6 Rus generalin hayatını kaybettiğini iddia etmişti.