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Ukrayna açıkladı! "4. Generali öldürdük!"

Son dakika haberine göre Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, 46 yaşındaki Rus Tümgeneral Oleg Mityaev'in Mariupol'de öldüğünü açıkladı. Açıklamada, Mityaev ile birlikte Ukrayna tarafından etkisiz hale getirilen Rus general sayısının 4'e çıktığı bildirildi

Son dakika: Ukrayna açıkladı!
Ukrayna açıkladı! "4. Generali öldürdük!"
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İHA

Son dakika haberine göre Rusya'nın, Ukrayna'ya başlattığı işgal harekatında 3 hafta geride kalırken çatışmaların arttığı ve insanlık dramının yaşandığı Mariupol kentinden önemli bir haber geldi.

TÜMGENERALİN ÖLDÜĞÜNÜ AÇIKLADILAR

İHA'da yer alan son dakika haberine göre Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, Telegram hesabından yaptığı açılamada, Ukrayna kuvvetlerinin ülkenin güneydoğusunda yer alan Mariupol kentindeki yoğun çatışmalar sırasında Rus Tümgeneral Oleg Mityaev'i öldürdüğünü ifade etti.

Ukrayna, (soldan sağa) Rus generaller Andrei Kolesnikov, Andrey Sukhovetsky, Oleg Mityaev ve Vitaly Gerasimov'un &ccedil;atışmalarda &ouml;ld&uuml;ğ&uuml;n&uuml; iddia etti.
Ukrayna, (soldan sağa) Rus generaller Andrei Kolesnikov, Andrey Sukhovetsky, Oleg Mityaev ve Vitaly Gerasimov'un çatışmalarda öldüğünü iddia etti.

ÖLDÜRÜLEN GENERAL 4'E YÜKSELDİ

Gerashchenko, 46 yaşındaki OlegMityaev'in, 150. Motorlu Tüfek Tümeni'ni komuta ettiğini belirterek, generalin fotoğrafını da yayınladı. Ukrayna'ya göre savaşta öldürülen Rus generallerin sayısı 4'e yükseldi.

4 KOMUTANIN DA RÜTBESİ 'TÜMGENERAL'

Ukrayna, 3 Mart'ta 41. Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Andrey Sukhovetsky'in, 7 Mart'ta Rusya 41. Ordu Komutan Yardımcısı ve Kurmay Başkanı Tümgeneral Vitaly Gerasimov'un, 11 Mart'ta Doğu Askeri Bölgesi'nin 29. Kombine Silah Ordusu'ndan Tümgeneral Andrei Kolesnikov'un ve son olarak 15 Mart'ta ise Tümgeneral Oleg Mityaev'in hayatlarını kaybettiğini açıkladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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