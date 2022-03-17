O anlar kameraya yansıdı! Ukrayna yayınladı! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberler... Ukrayna ve Rusya arasında 24 Şubat’ta başlayan 21 gündür devam eden savaş, askeri personel kayıplarının yanı sıra sivil kayıplara da sebep oluyor.

BEKLENMEDİK ANDA SALDIRI YAŞANDI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre Kharkiv şehrinde yerleşim yerinden geçen Rus askerleri, beklemedikleri bir saldırıya uğradı.

ROKETLE SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİ

Askeri aracın önünde pusu kuran bir Ukraynalı asker, kendisine yaklaşan Ural-4320 tipindeki askeri araca roketle saldırı gerçekleştirdi.

ŞERİTTEN ÇIKTI KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Yerleşim yerinden geçerken bir anda saldırıya uğrayan aracın şoförü biraz daha gittikten sonra şeritten çıktı ve aracın kontrolünü kaybetti.

TRAFİK LEVHASINA ÇARPIP DURABİLDİ

Askeri araç trafik levhasına çarparak durabilirken pusu anında yoldan geçen vatandaşlar ise panik halinde sağa sola kaçıştı.