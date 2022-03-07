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Son dakika: Ukrayna'dan Rusya'ya soykırım davası!

Son dakika haberine göre Rusya, Ukrayna'nın Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davanın bugün başlayan duruşmasına iştirak etmedi

Son dakika: Ukrayna'dan Rusya'ya soykırım davası!
Ukrayna'dan Rusya'ya soykırım davası!
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AA

Son dakika haberler... Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı yargı organı Uluslararası Adalet Divanı'nda bugün görülmeye başlayan davada, Ukrayna'nın Rusya aleyhine 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle ortaya koyduğu iddiaları dinleniyor.

RUSYA: DURUŞMAYA KATILMAYACAĞIZ

AA'da yer alan hasere göre mahkemenin ABD'li Başkanı Hakim Joan E. Donoghue, Rusya'nın Lahey Büyükelçisi'nin ülkesinin söz konusu duruşmaya katılmayacağını bildirdiğini açıkladı.

"RUSYA'NIN DURDURULMASI GEREKİYOR"

Duruşmada konuşan Ukrayna Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilcisi Anton Korineviç, "Rusya'nın durdurulması gerekiyor ve Divanın burada yapması gerekenler var." dedi.

"UKRAYNA'DA SOYKIRIM PLANLIYOR"

Rusya'nın Soykırım Sözleşmesi'ni manipüle ettiği belirtilen Ukrayna'nın dava dilekçesinde, "Rusya'nın yalanları saldırgan ve ironik çünkü Rusya'nın Ukrayna'da soykırım planladığı görülüyor." ifadesi kullanıldı.

"ADALET DİVANI, BMGK'DAN YARDIM İSTEYEBİLİR"

Rusya'nın duruşmalara katılmama kararını yorumlayan Amsterdam Üniversitesinden Profesör Terry Gill, "Divan'ın çatışmaların sona erdirilmesine hükmetmesi halinde Rusya'nın bu tedbir kararına uyması için BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) yardımına başvurulabilir" dedi.

"UKRAYNA DİPLOMATİK BASKI OLUŞTURUYOR"

Rusya'nın BMGK'de veto yetkisi olduğunu hatırlatan Gill, Ukrayna'nın dava açarak Rusya üzerinde diplomatik baskı oluşturmayı hedeflediğini kaydetti.

UKRAYNA'NIN BAŞVURUSU

Ukrayna, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle 26 Şubat'ta Rusya aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na başvurmuştu. Ukrayna, Divan'dan, telafisi mümkün olmayan zararların engellenmesi ve hak ihlallerinin önüne geçilmesi için acil "tedbir kararı"na hükmetmesi talebinde bulunmuştu.

DONETSK VE LUHANSK'TA SOYKIRIM İDDİASI

Ukrayna, "Donetsk ve Luhansk bölgelerinde soykırım yapıldığı" şeklindeki Rusya iddialarına karşı çıkarak, Rusya'nın Ukraynalıları soykırım kastıyla öldürdüğü iddiasında bulunmuştu.

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