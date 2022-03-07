Rusya'da 48 kentte protesto! Binlerce gözaltı! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberler... Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatın 11’inci gününde de saldırılar devam ederken, Rusya’da da savaş karşıtı gösteriler sürüyor.

POLİS SERT MÜDAHALEDE BULUNDU

İHA'da yer alan son dakika haberine göre Rus ordusunun Ukrayna'dan geri çekilmesini isteyen göstericilere, Rus polisi sert müdahale etti.

48 KENTTE GÖSTERİ VARDI

Rusya'nın 48 ayrı kentinde yapılan savaş karşıtı gösterilerde polis, bazı göstericileri yerlerde sürüklerken, bazılarını da copladı.

GÖZALTI SAYISI 2 BİN 500 OLDU

Yaşanan arbedeler sırasında bazı göstericilerin yaralandığı öğrenilirken, bugün itibariyle ülkede gözaltına alınan kişi sayısının 2 bin 500'ü aştığı duyuruldu.

MOSKOVA'DA 753 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Başkent Moskova, St. Petersburg ve Novosibirsk kentlerinde de gözaltına alınan kişilerin sayısındaki fazlalık dikkat çekerken, Moskova'da 753, St. Petersburg'ta 350, Novosibirsk'te 278 kişinin şu an gözaltına tutulduğu ve bu sayının daha da artmasının beklendiği aktarıldı.