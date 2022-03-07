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Son dakika: 52 ülkeden başvuru oldu! Ukrayna lejyon sayısını açıkladı!

Son dakika haberine göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukraynalılarla yan yana savaşmak için 52 ülkeden gönüllünün geldiğini söyledi. Kuleba, savaş deneyimi olan gazi ve gönüllülerin sayısının 20 bine yaklaştığını ifade etti

Son dakika: 52 ülkeden başvuru oldu! Ukrayna'nın lejyon sayısı
52 ülkeden başvuru oldu! Ukrayna lejyon sayısını açıkladı!
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AA

Son dakika haberler... Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, çevrim içi düzenlenen basın toplantısında, tüm dünyanın Ukrayna’nın yanında olduğunu söyledi.

"52 ÜLKEDEN BAŞVURUDA BULUNULDU"

AA'da yer alan son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ülkesindeki Rus ordusuna karşı yabancıların da savaşabilmeleri için fırsat yarattığını anımsatan Kuleba, “Gelen talepler değerlendiriliyor. Dünyanın özgür insanlarının harekete geçmesi şaşırtıcı. Şu anda 52 ülkeden deneyimli gaziler ve gönüllüler bize geliyor. Bu onların arzusudur. Biz onları tutmadık ve hiçbir şekilde teşvik etmiyoruz. Bu sadece iyiliğin yanında savaşmak isteyenlerin istekleri” ifadelerini kullandı.

"20 BİN KİŞİ GÖNÜLDÜ OLDU"

Kuleba, Ukrayna’yı savunmak için yabancılardan gelen toplam başvuru sayısının 20 bine yaklaştığını bildirdi. Bunun yanı sıra gelecek hafta Avrupa Birliği ile G7 ülkelerinden Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar beklediklerini kaydeden Kuleba, “Yaptırım baskısı sürdürülmeli. Önümüzdeki hafta yeni yaptırımlar kabul edilmelidir. Biz buna zorlayacağız” diye konuştu.

AB ÜYELİĞİ İÇİN DESTEK İSTEDİ

Kuleba, Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyeliğine de değinerek, şunları kaydetti: “Yurt dışında yaşayan veya geçici olarak orada kalan her bir Ukraynalıyı, diaspora üyelerini ülkemizin AB’ye erken katılımını desteklemek için Birliğe üye tüm ülkelerde harekete geçmeye ve güçlü halk etkinlikleri düzenlemeye çağırıyorum.”

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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