Çeçenlerden sonra Rusya'dan 2. Hamle! 0:00 / 0:00

AA

Son dakika haberler... Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, adı açıklanmayan üst düzey bazı Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Moskova yönetiminin Ukrayna'daki savaşın gidişatı doğrultusunda yeni yöntemler için arayışta olduğunu yazdı.

"SURİYELİ SAVAŞÇILARI TOPLUYOR" İDDİASI

AA'da yer alan son dakika haberine göre gazeteye konuyu değerlendiren 4 ABD'li yetkili, başta Kiev olmak üzere Ukrayna'da şehir savaşlarının yaşanması ihtimalinin artması üzerine Rusya'nın Suriye'den yabancı savaşçı götürmek üzere bu kişileri topladığını iddia etti.

MAAŞ VE SÜRELİ SÖZLEŞME ÖNERİSİ

Haberde, Rusya'nın Suriye'de şehir savaşlarında tecrübeli olan yabancı savaşçıları özellikle Kiev odaklı olarak topladığı ve bu kişilere belirli bir maaş karşılığında ve sınırlı süreyle sözleşme önerdiği ifade edildi.

KAÇ SAVAŞÇI TOPLADIĞI BİLİNMİYOR

ABD'li yetkililer, şu ana kadar bu süreçte kaç Suriyeli yabancı savaşçının toplandığı ya da bu kişilerin ne zaman Ukrayna'ya gönderileceği gibi detayların ise henüz net olmadığını belirtti.

16 BİN LEJYON BAŞVURMUŞTU

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de farklı ülkelerden 16 binin üzerinde yabancı savaşçının Ukrayna lehine savaşmak üzere başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.