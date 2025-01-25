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        Uludağ'a zincirsiz çıkış yasaklandı: Zincir fiyatları 1500 liradan başlıyor

        Uludağ'da yoğun kar yağışı etkili oluyor. Uludağ Milli Park girişinden itibaren zincirsiz araç girişi yasaklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 12:49 Güncelleme: 25.01.2025 - 12:49
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        Uludağ'a zincirsiz çıkış yasaklandı
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        Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da tipi şeklinde kar yağışı etkili oldu. Sis ve yoğun kar sebebiyle sürücüler zor anlar yaşarken Uludağ Milli Park girişinden itibaren zincirsiz araç girişi yasaklandı. Hazırlıksız yakalanan tatilciler seyyar zincir satıcılarına akın etti.

        Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkisini gösterdi. Tipi şeklinde yağan yağış nedeniyle sürücüler zorluk yaşadı.

        Uludağ Milli Parklar'dan itibaren sürücülerin zincirsiz girişine izin verilmedi. Uludağ'a hazırlıksız çıkan sürücüler yol kenarlarında duran seyyar zincir satıcılarından zincir tedarik etti. 500 ila 600 lira arasında satılan zincirler seyyar satıcılarda bin 500 liradan satışa sunuldu. Yağış sebebiyle kar kalınlığı Kirazlıyayla'da 45 santimetreye ulaşırken hava sıcaklığı ise -8 olarak ölçüldü.

        Diğer yandan karayolları ekipleri ise kar küreme araçlarıyla yol temizleme çalışmalarına devam ediyor.

        HAZIRLIKSIZ YAKALANAN BİN 500 LİRAYI GÖZDEN ÇIKARACAK

        Seyyar zincir satıcısı Muharrem Demirci, “Uludağ'a zincirsiz giriş yasak. Bazı tatilciler hazırlıksız yakalandılar. Biz de burada kendilerine geri dönmemeleri için hizmet sunuyoruz. Zincir fiyatlarımız bin 500 liradan başlıyor. Boyuna göre 2 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Zincir takma ve sökme işlemini biz yapıyoruz. Maksadımız buraya hazırlıksız gelen tatilcinin eli boş dönmemesi” şeklinde konuştu.

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