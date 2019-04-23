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Haberler > GÜNDEM Son dakika: Ümraniye'de merdiven çöktü

Ümraniye'de bir binanın girişinde bulunan merdiven çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, o sırada merdivende bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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