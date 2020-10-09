Hüseyin Şentürk hsenturk@cyh.com.tr

Hüseyin Şentürk'ün haberine göre, 20 yaşındaki Ramazan Fırat Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu'nda okuyordu.

Öğrenci evinde bileğinde kesikler ve ensesinde bıçakla ölü bulundu. Ancak cinayeti ne duyan ne de gören vardı. Olayda ev arkadaşları gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mustafa K. Can T. ve Halit Ç. benzer ifadeler verdi. Gece kapıyı kilitlemediklerini anlatan 3 genç, bir şey görmediklerini ve duymadıklarını anlattı.

Ancak evin kapı ve pencerelerinde zorlama yoktu. Tutuklanan 3 genç hakkındaki iddianameyi hazırlayan savcı da doğal olmayacak şekilde ifadelerin birbirine benzediğini savundu. 3 sanık ifadelerinde Ramazan'ın intihar ettiğini öne sürdü. Abi Mehmet Fırat, "Mustafa K. ayaktaymış. Kapıyı açar açmaz sadece ayak kısmını gördüğü halde nereden kanaate varıyor ki intihar olduğuna?" ifadelerini kullandı.

Olay gecesi ise 3 genç evde temizlik yapmıştı. Abi Fırat, "Bir evde cinayet işleniyor. Cinayet işlendiği gün o evde mutfak temizleniyor. Banyo ve lavabo yıkanıyor. Tüm bunlar neden? Binlerce soru işareti var. Kardeşimin katilleri, 25'er yıl hapis cezası aldı. Ama hâlâ dışarıdalar. Çünkü dosya Yargıtay'a gidecek" dedi.

Sanık avukatları ise dosyada delil olmadığını iddia etti. Sanık Avukatı Şamil Gerek, "3 kişi böyle bir cinayeti işliyorsa, her yerde kan izi varsa bir kişinin bu kanın üzerinde ayak veya terlik izi çıkar. Kusursuz cinayet olmaz. Mutlaka bir delil olması gerekiyor" dedi.

İddiaya göre ayrıca, Ramazan Fırat'ın cep telefonundan olay öncesinde internete girilmiş ve en iyi intihar yöntemleri araştırılmıştı. Sanık avukatları istinaf mahkemesine başvurarak karara itiraz etti.

Sanık Avukatı Gerek, "Parmak izi, DNA incelemesi yapılmaksızın malesef bu telefonu kendi akrabalarına teslim etmişler. Bu dosyada mahkeme kusursuz bir cinayet işlendiğini ve delil elde edilememesine rağmen sanıklar büyük bir ihtimalle bu cinayeti işlediği kanaatiyle bu cezayı vermiştir." şeklinde konuştu.