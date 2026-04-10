        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: 21 kişi adliyeye sevk edildi

        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: 21 kişi adliyeye sevk edildi

        Üsküdar Belediyesi'nde rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan 21 kişi bugün adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 08:11 Güncelleme:
        21 kişi adliyeye sevk edildi
        Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alındığı iddialarına ilişkin, İstanbul ve Yalova'da 30 adrese operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatlarının verilmesi sürecinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet suçu kapsamında değerlendirilebilecek eylemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu kapsamda İstanbul ve Yalova'da 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi; aralarında Kent AŞ Genel Müdürü N.A. ile Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Daha sonra bir kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

        Üsküdar Belediyesi'nde yapılan aramalarda, iştirak şirketlerinden Kent AŞ Genel Müdürü N.A.'ya, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü arasında bulunan bir odanın tahsis edildiği ve odanın kapısındaki isimlikte 'başkan yardımcısı' unvanının yazdığı belirlendi.

        ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Gözaltına alınan 21 kişi bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

