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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Üsküdar'da vinç demir platformu devirdi, sahil yolu trafiğe kapandı

        Üsküdar'da vinç demir platformu devirdi, sahil yolu trafiğe kapandı

        İstanbul Harem sahil yolunda konteyner yüklü vinç platformu devirdi. Yola saçılan parçalar nedeniyle yol trafiğe kapandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 13:53 Güncelleme: 16.03.2024 - 13:53
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        Sahil yolu trafiğe kapandı
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        Üsküdar Harem sahil yolunda konteyner yüklü vinç, demir platformu devirdi. Platformun parçaları yola saçılırken, sahil yolu araç trafiğine kapandı.

        Olay saat 12.00 sıralarında Harem sahil yolu Kız kulesi yakınlarında meydana geldi. Vinçin şoförü belediyenin sahildeki çalışma alanından konteyneri yükledi. Harem istikametine giden konteyner yüklü vincin şoförü yüksekliği hesaplayamayarak demir platformu devirdi.

        Platformun demir parçaları yola saçıldı. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek her iki yönü trafiğe kapattı. Polis ekipleri kaza ile ilgili vinç şoföründen bilgi aldı. Belediye ekiplerinin 1 saat süren çalışmaların ardından Üsküdar istikametini trafiğe açtı.

        Ekiplerin kapalı olan karşı şeritteki yolu açma çalışmaları devam diyor.

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