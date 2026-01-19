Üsküdar’da karlı yokuş kazaya neden oldu, kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralı
İstanbul’un Üsküdar ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kazayı da beraberinde getirdi. Hüseyin Efendi Sokak’ta yokuş aşağı seyir halinde olan bir otomobil, karla kaplı yolda kontrolden çıkarak bir evin bahçesine uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKTI
Olay, sabah saatlerinde Üsküdar Hüseyin Efendi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen otomobil, yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu.
DUVARI AŞARAK BAHÇEYE DÜŞTÜ
Kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan bir evin bahçe duvarını aşarak bahçeye düştü.
OLAY YERİNE POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Kazada otomobilde bulunan 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.