Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Üsküdar’da karlı yokuş kazaya neden oldu, kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Üsküdar’da karlı yokuş kazaya neden oldu, kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralı

        İstanbul'un Üsküdar ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kazayı da beraberinde getirdi. Hüseyin Efendi Sokak'ta yokuş aşağı seyir halinde olan bir otomobil, karla kaplı yolda kontrolden çıkarak bir evin bahçesine uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 09:52 Güncelleme: 19.01.2026 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul’un Üsküdar ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kazayı da beraberinde getirdi. Hüseyin Efendi Sokak’ta yokuş aşağı seyir halinde olan bir otomobil, karla kaplı yolda kontrolden çıkarak bir evin bahçesine uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

        KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKTI

        Olay, sabah saatlerinde Üsküdar Hüseyin Efendi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen otomobil, yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu.

        DUVARI AŞARAK BAHÇEYE DÜŞTÜ

        Kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan bir evin bahçe duvarını aşarak bahçeye düştü.

        OLAY YERİNE POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Kazada otomobilde bulunan 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 milyon 760 bin hap ele geçirildi

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce Sancaktepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonumuzda; 2 Milyon 760 bin adet uyuşturucu hap, 314 kg katkı maddesi ele geçirerek insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik" dedi. 

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        9 kent için kar alarmı! 6 bölgede kar ve yağmur!
        9 kent için kar alarmı! 6 bölgede kar ve yağmur!
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Trump'tan Omar'a: Somali'ye geri gönderilmeli
        Trump'tan Omar'a: Somali'ye geri gönderilmeli
        Çin'de nüfus alarmı: 1949'dan bu yana en düşük seviyede
        Çin'de nüfus alarmı: 1949'dan bu yana en düşük seviyede
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        İspanya'da hızlı tren faciası: 21 ölü!
        İspanya'da hızlı tren faciası: 21 ölü!
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"