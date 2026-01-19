Üsküdar’da karlı yokuş kazaya neden oldu, kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralı İstanbul'un Üsküdar ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kazayı da beraberinde getirdi. Hüseyin Efendi Sokak'ta yokuş aşağı seyir halinde olan bir otomobil, karla kaplı yolda kontrolden çıkarak bir evin bahçesine uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı

Giriş: 19.01.2026 - 09:52 Güncelleme: 19.01.2026 - 09:53

